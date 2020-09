vor 51 Min.

Wie gut ist das Internet in Petersdorf?

Der Internetempfang in der Gemeinde Petersdorf soll verbessert werden.

Plus Die Gemeinde Petersdorf lässt die Internet-Versorgung von einer Fachfirma prüfen. Dann erst wird entschieden, ob der Internetempfang im Ort verbessert werden muss.

Von Stefanie Brand

Einstimmig fällten die Gemeinderäte von Petersdorf in der ersten Sitzung nach der Sommerpause eine Reihe von Beschlüssen: Um feststellen zu können, wo im Gemeindegebiet die Versorgung mit Internet verbessert werden müsste, soll nun ein Dienstleister beauftragt werden. Die Kosten für diese Beratungs- und Planungsleistungen sind zu 100 Prozent förderfähig, kosten die Gemeinde also nichts.

Welche Maßnahmen anschließend eingeleitet werden müssen, um den Internetempfang in der Gemeinde zu verbessern, und ob diese Arbeiten dann förderfähig sind, wird der Gemeinderat in einem zweiten Schritt entscheiden. Bürgermeister Dietrich Binder könnte sich vorstellen, die Glasfaser-Förderung für die Erschließung der Randbereiche zu nutzen, stellte jedoch auch klar, dass der Zuschuss nur ein Teilbetrag sein werde und die Gemeinde den Differenzbetrag dazu zahlen müsse. Stephan End sprach sich für den Statusbericht aus und erklärte, dass die Kommune zwar formell keine Pflicht habe, für besseres Internet zu sorgen, inhaltlich aber durchaus. Auch für Willi Niedermeier gehört dieser Schritt zur Gemeindeentwicklung hinzu.

Zuschuss für den SSV Alsmoos-Petersdorf

Der SSV Alsmoos-Petersdorf erhält für das Jahr 2019 eine Jugend- und Vereinspauschale von gut 2500 Euro. Dieser Betrag berechnet sich aus einer Jugendpauschale von 632 Euro. Für jeden der 158 Jugendlichen bekommt der SSV vier Euro. Hinzu kommt die Vereinspauschale von knapp 880 Euro und der allgemeine Vereinszuschuss von 1000 Euro.

Eine Spende von Georg Gütl in Höhe von 1500 Euro zum Zweck der Jugendhilfe wird genehmigt. Gütl hat eine Nutzungsvereinbarung über eine Teilfläche mit der Gemeinde, auf der sich ein öffentlicher Spielplatz und ein Treffpunkt für die Bürger befinden. Das Nutzungsentgelt spendet Gütl regelmäßig, erklärte Binder auf Rückfrage von Werner Brune. Die Hohenrieder Dorfgemeinschaft habe sich sehr stark bei der Platzgestaltung und Pflege eingebracht. Die Kosten für das Material hat die Gemeinde getragen.

Sanierung der Grundschule Willprechtszell laufen weiter

Bürgermeister Binder konnte vor allem Teilerfolge vermelden. Der Schulanfang habe gut geklappt, auch wenn noch nicht alles zu 100 Prozent fertig sei. Die Verbindungstüren hätten noch keine Zargen, die Malerarbeiten in den Klassenzimmern seien noch nicht abgeschlossen und hier und da fehle es an Verspachtelungen. Die Arbeiten rund um die Rampe im Außenbereich seien noch nicht abgeschlossen. Zug um Zug soll nun die Fertigstellung des Großprojekts erfolgen. Auch der Aufzug, der die oberen Geschosse barrierefrei zugänglich machen wird, müsse noch eingebaut werden. Die Arbeiten werden hauptsächlich nachmittags und in den Herbstferien erfolgen.

Das Regenüberlaufbecken in Schönleiten könnte zum Sanierungsfall werden. Zu diesem Schluss kam der Bürgermeister, nachdem er von dem verstopften Kanal in diesem Bereich berichtet hat. Kies und Schotter könnten von unbefestigten Straßen stammen, mutmaßte er. Auch Reste aus den Haushalten könnten die Kanalverstopfung mit-bedingt haben. Um das Problem kurzfristig zu lösen, wurde der Kanal gespült. Zudem werde nun engmaschiger kontrolliert, wie sich beispielsweise Regenfälle auf Kanal und Schächte auswirken.

