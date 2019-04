25.04.2019

Wie viel Wodka trank das Geburtstagskind?

Ein 20-Jähriger steht in Aichach wegen Trunkenheit im Verkehr vor Gericht. Er bestreitet den Vorwurf. Die Richterin lässt seinen Alkoholpegel nun von der Rechtsmedizin errechnen

Von Evelin Grauer

Wie schnell kann ein junger Mann sechs bis neun Becher Wodka mit Red Bull trinken? Und wie hoch ist der Alkoholpegel, wenn er es schafft, diese Menge in 25 bis 35 Minuten runterzukippen? Vereinfacht formuliert, lässt Jugendrichterin Eva-Maria Grosse diese spannende Frage jetzt vom Institut für Rechtsmedizin in München klären. Wenn die Antwort vorliegt, wird der Prozess am Aichacher Amtsgericht gegen einen 20-Jährigen fortgesetzt, der sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten muss.

Der junge Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wollte im Herbst vergangenen Jahres seinen Geburtstag in einer Pöttmeser Diskothek nachfeiern. Dazu wollte er sich zusammen mit einem Kumpel „ordentlich die Kante“ geben.

Da die beiden aber bereits gegen 2.30 Uhr bei der Fahrt zur Disco durch fragwürdiges Verhalten auffielen, rief ein Zeuge die Polizei. Zwei Beamte fingen den Angeklagten und seinen 20-jährigen Begleiter, der im selben Landkreis wohnt, ab, als sie nach rund einer halben Stunde wieder aus der Disco kamen. Sie wollten ihre Jacken aus dem Auto holen. Da ergab eine Atemalkoholkontrolle beim „Geburtstagskind“ 1,6 Promille.

Da Staatsanwältin Beate Schauer davon ausgeht, dass der Angeklagte bereits alkoholisiert war, als er mit seinem Kumpel zur Disco fuhr, warf sie ihm fahrlässige Trunkenheit im Verkehr vor – zusammen mit Kennzeichenmissbrauch. Letzteren räumte der 20-Jährige vor Gericht ein. In der besagten Nacht soll er mit seinem Auto zunächst mehrmals die Schrobenhausener Straße in Pöttmes auf und ab gefahren sein und dann an einer Tankstelle getankt haben. Dort entfernte er die Kennzeichen an seinem Auto. Außerdem holte er aus dem Kofferraum zwei Sturmhauben, die sich er und sein Begleiter überzogen.

Für die Abmontage der Kennzeichen hatte der Angeklagte eine simple Erklärung. Er schraube die Schilder und auch die Antenne immer ab, bevor er in die Disco gehe, damit ihm diese nicht gestohlen werden. Dass er die Kennzeichen bereits etwa 500 Meter vor der Disco entfernt hat, bezeichnete sein Anwalt Tobias Nachbichler als „jugendlichen Leichtsinn“. Die Sturmhauben über zu ziehen, sei „unüberlegt“ gewesen. Die Masken lägen als Teil der Motorradbekleidung des Angeklagten stets im Kofferraum.

Doch die Sturmhauben und die Kennzeichen interessierten Richterin Grosse nur am Rande. Viel wichtiger war ihr zu klären, ob der Angeklagte bereits getrunken hatte, bevor er um etwa 2 Uhr mit dem Auto zur Disco fuhr. Der 20-Jährige beteuerte, dass er erst vor Ort Alkohol konsumiert habe. Dort aber viel und schnell. Er habe zur Feier des Tages ein Wodka-Boot ausgegeben und sich die 0,7-Liter Flasche Alkohol und die Red-Bull-Dosen mit seinem Begleiter geteilt.

Da die jungen Männer aber bereits rund eine halbe Stunde später von der Polizei aufgegriffen wurden, bezweifelten Richterin und Staatsanwältin, dass in dieser kurzen Zeit so viel Alkohol getrunken werden kann. Zumal die Männer dazwischen mehrmals beim Rauchen gewesen sein wollen. Rechtsanwalt Nachbichler hielt dagegen, dass sein Mandant offenbar etwas schneller trinken könne als der Durchschnitt.

Um den Begleiter des Angeklagten vor einer möglichen Falschaussage zu schützen, wurde die Verhandlung auf Anregung von Staatsanwältin Schauer zwischenzeitlich für einige Minuten unterbrochen. Er sollte sich mit dem Angeklagten und dessen Anwalt besprechen. Doch der Begleiter bestand darauf, auszusagen. Da sich seine Angaben vor Gericht neuerdings aber in einigen Punkten von denen des Angeklagten unterschieden, blieben viele Fragen offen. Allerdings gab er an, sein Freund habe beim Abholen gesagt, dass er schon „ein bisschen was getrunken“ habe.

Da der Angeklagte dies weiterhin bestritt, ist jetzt die Rechtsmedizin am Zug. Sie soll errechnen, ob der Fahrer bereits vor dem Discobesuch mindestens 1,1 Promille im Blut gehabt haben kann: Dann läge eine absolute Fahruntüchtigkeit vor. (Symbolfoto: Andreas Brücken)

