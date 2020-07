vor 17 Min.

Wie viel kostet der Burgplatz in Oberwittelsbach?

Fast fertig ist der neugestaltete Burgplatz in Oberwittelsbach. Dort wurde ein Rundweg mit sieben Stationen angelegt. Neue Bänke laden zum Rasten ein. Die Infopulte sollen noch in dieser Woche mit den Infotafeln bestückt werden.

Plus Die Neugestaltung des geschichtsträchtigen Platzes vor der Burgkirche ist fast fertig. Das Bauamt schlüsselt die Kosten auf. Wie hoch die Ausgaben sind.

Von Claudia Bammer

Noch in dieser Woche sollen die Infotafeln geliefert und montiert werden, dann ist der Burgplatz in Oberwittelsbach fertig. Coronabedingt hatte sich deren Fertigstellung verzögert. Über die Kosten der Neugestaltung des Burgplatzes berichtete Bauamtsleiterin Carola Küspert im Aichacher Bauausschuss. Anlass war eine Anfrage von Stadtrat Marc Sturm (FWG).

337.000 Euro für die Neugestaltung des Burgplatzes

Insgesamt sind für die Neugestaltung 337.000 Euro eingeplant. Das Projekt sei noch nicht schlussgerechnet, betonte Küspert. Dennoch sagte sie, werde man wohl weit unter diesem Betrag bleiben. Derzeit liegt der Ausgabenstand bei knapp 200.000 Euro. Am Burgplatz wurde ein Rundweg mit sieben Stationen geschaffen, es wurden Bänke und Infopulte aufgestellt, ebenso Info-stelen. Das Projekt umfasst neben dem Burgplatz auch den Weg zum Sisi-Schloss in Unterwittelsbach und dessen Park. Auch dort wurden wie am Burgplatz Bänke und Infopulte aufgestellt.

Nur kurzfristig wird die Treppe vom Oberwittelsbacher Burgplatz zum Fußweg nach Unterwittelsbach gesperrt. Bild: Erich Echter

Küspert schlüsselte die Kosten auf. So sind für die Planung rund 54.000 Euro angefallen. Vom Landschaftsbau (gesamt rund 47.000 Euro) sind bisher 33.100 Euro abgerechnet. Bei dem geschichtsträchtigen Gelände habe das im Handeinbau erledigt werden müssen, so Küspert.

In den geschichtsträchtigen Boden möglichst wenig eingegriffen

Für die Schlosserarbeiten, die gesamt mit rund 102.000 Euro veranschlagt wurden, sind bislang rund 83.000 Euro abgerechnet. Hier wurde mit Schraubfundamenten gearbeitet, um möglichst wenig in den Boden einzugreifen. Für Baumpflege am Burgplatz, am Weg und im Park des Sisi-Schlosses sind rund 16000 Euro angefallen, für die Archäologie rund 2500 Euro. Für die Abfalleimer, Infotafeln und Wegweiser rund 11.000 Euro.

Erich Echter (CWG) hielt die Kosten durchaus für gerechtfertigt. Für den Burgplatz allein kam er auf einen Betrag von rund 46.000 Euro. Marc Sturm freute sich über die positive Kostenentwicklung. Über die Planungskosten sollte man aber nachdenken, meinte er, ob man da künftig nicht sparen könnte.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen