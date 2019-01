Wintereinbruch: Unfälle in Ecknach, Anwalting und Rehling

In Aichach-Ecknach kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall. Ein Fahrer hatte beim Abbiegen nach links von der Augsburger Straße in die Maxstraße ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Bild: Sebastian Richly