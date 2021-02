vor 31 Min.

Wirtsfamilie Stefa schließt das Panorama in Obergriesbach früher als geplant

Plus Die italienische Wirtsfamilie Stefa verlässt ihr Restaurant Panorama im Gemeinschaftshaus in Obergriesbach schon zum Monatsende. Sie eröffnet ein neues Lokal.

Von Stefanie Brand

Gabriel Stefa, der gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern das Restaurant Panorama im Obergriesbacher Gemeinschaftshaus betreibt, packt die Koffer. Im September hat die Familie die Kündigung von der Gemeinde bekommen. Bis Ende April hätten Stefa und seine Familie noch bleiben dürfen. Doch dann kam alles schneller und vor allem anders als gedacht. Jetzt hat die Familie schon ab Mitte März ein neues Lokal und schließt deshalb in Obergriesbach schon Ende Februar.

"Einer unserer Kunden hat von unserer Kündigung erfahren", berichtet Stefa und erzählt, wie daraufhin Gespräche mit dem Golfclub in Odelzhausen zustande gekommen sind. Und genau dort wird Stefa mit seiner Familie einen neuen gastronomischen Versuch unternehmen: als Pächter der Gastronomie im Golfclub in Odelzhausen.

Damit geht es jetzt sogar ganz schnell. Privat sei er bereits umgezogen und umgemeldet. Das Panorama wird noch bis Ende Februar geöffnet bleiben und - gemäß der Corona-Regelungen - Essen zum Mitnehmen anbieten und italienische Speisen ausliefern. Viel Zeit, um sich in Odelzhausen einzugewöhnen, gibt sich Stefa nicht. "Ab Mitte März wollen wir dort Essen anbieten", erklärt der Gastronom. Angebot und Konzept sollen auch am neuen Standort gleich bleiben. Das bedeutet für Stefa und seine Familie: Es gibt selbstgemachte, italienische Kost und original italienische Produkte.

Seit November 2019 lief es nicht mehr im Obergriesbacher Panorama

"Wir freuen uns auf die neue Herausforderung und die neue Chance", erklärt Stefa stellvertretend für seine Familie. Er bleibt optimistisch - trotz der schwierigen Lage, die die Corona-Krise der Gastronomie beschert. Und trotz der Probleme, die es in Obergriesbach gab. Seit November 2019 lief es im Panorama nämlich nicht immer rund. Ein Streit und ein Missverständnis kochten hoch, die Gäste blieben aus. Als es wieder besser zu werden schien, kam der große Corona-Einbruch.

Bereits vor der Krise habe sich der Gemeinderat dazu entschlossen, den Pachtvertrag zu kündigen. Zugestellt wurde die Kündigung dann, nachdem sich die Familie durch den ersten Lockdown gequält hatte. Der erste Lockdown im Frühjahr 2020 sei geschäftlich betrachtet noch etwas besser gelaufen als der zweite, der seit Ende vergangenen Jahres die Gäste vom Restaurant fernhält, berichtet Stefa mit Blick auf die Zahlen.

Wunsch der Wirtsfamilie Stefa: Kein Lockdown mehr

Über das was war, möchte Stefa jedoch am liebsten gar nicht weiter nachdenken. Stattdessen möchte er sich bei den Kunden bedanken, die ihm in Obergriesbach treu geblieben sind. Zudem hat er einen Wunsch: "Ab Mitte März bitte keinen Lockdown mehr." Dann nämlich möchte er mit seiner Familie in Odelzhausen durchstarten - "und 200 Prozent geben", wie er betont. "Die Gäste des Golfclubs warten schon hungrig auf uns", erklärt Stefa und verrät, dass wohl nicht alle Gäste neu sein werden: "Viele golfen in Odelzhausen und essen hier in Obergriesbach."

Die Gemeinde wird der Familie als Verpächter keine Steine in den Weg legen, erklärt Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann auf Rückfrage. Am Dienstagabend hat er die Gemeinderäte über diese neueste Entwicklung im Gemeinschaftshaus informiert. Der Rathauschef spielt bereits mit dem Gedanken, den Mietvertrag aufzuheben, wenn die Gemeinderäte dies auch so sehen. So müssten die Pächter des Panoramas keine Pacht mehr für die Monate März und April bezahlen - "und wir könnten als Gemeinde schneller wieder an einen neuen Pächter vergeben", erklärt Hörmann.

