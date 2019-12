vor 11 Min.

Wo es Haimer drückt

Handelsstreit besorgt Maschinenbauer

Der Handelsstreit zwischen China und den USA oder die aktuelle Krise in der Automobilindustrie betrifft auch das Wittelsbacher Land. Beim Werkzeugbauunternehmen Haimer in Igenhausen ( Hollenbach) spüre man die Auswirkungen, berichtet Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz ( CSU). Für Geschäftsführer Andreas Haimer ist der Export eine Chance. Nur so konnte der Familienbetrieb zum Weltmarktführer in der Werkzeugspanntechnik werden. Größter Absatzmarkt ist die USA. Die Exportquote beträgt über 75 Prozent. Doch mit der internationalen Ausrichtung ist der Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbauer auch vor den politischen Verwerfungen in der Welt nicht gefeit. „Der Handelsstreit zwischen den USA und China belastet unser Geschäft in Asien massiv und führt zu Absatzrückgängen“, berichtet Franz Haimer, der den Betrieb zusammen mit Claudia Haimer vor über 40 Jahren gegründet hat. 250 der 800 Mitarbeiter sind im Ausland für den Werkzeughersteller tätig.

Produziert wird ausschließlich in Deutschland mit zwei Fertigungsstandorten. Durz besichtigte laut einer Mitteilung mit Bürgermeister Franz Xaver Ziegler sowie mehreren Gemeinderäten die Betriebsstätte. Lob erntete die Familie Haimer für die Ausbildungsquote von zehn Prozent der 500 Mitarbeiter am Heimatstandort. Sorgen bereitet dem Unternehmer im Inland vor allem die aktuelle Krise in der Automobilindustrie und im davon abhängigen Maschinen- und Anlagenbau, die so noch nicht in der Öffentlichkeit angekommen sei. Nicht gerade förderlich seien die mangelnde Mobilfunkabdeckung sowie ein zu großer Bürokratieaufwand. Durz bestätigte diese Kritik: „Es besteht Handlungsbedarf, um unsere Schlüsselindustrien in Deutschland und Bayern zu schützen.“ Er versprach deshalb, sich für die Erleichterungen bei der Einführung der Kurzarbeit und deren Ausweitung von zwölf auf 18 Monate und der Arbeitsplatzsicherung einzusetzen. (AN)

