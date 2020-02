vor 16 Min.

Wohnen im alten Pöttmeser Rathaus

Mit seinen Entscheidungen macht der Bauausschuss den Weg für mehrere Bauprojekte frei

Mit zahlreichen Wohnbauprojekten befasste sich der Pöttmeser Bauausschuss, wie Stefan Wolf vom Pöttmeser Bauamt mitteilte.

Im alten Pöttmeser Rathaus sollen sechs Wohneinheiten entstehen. Der Bauausschuss stimmte dem Bauantrag zu.

Der Bauausschuss fällte den Satzungsbeschluss für die Außenbereichssatzung „An der Eben“ in Grimolzhausen. Dort soll Baurecht für ein Wohnhaus in der gleichnamigen Siedlung geschaffen werden. Sie bestehet bislang aus fünf Häusern und lag baurechtlich im Außenbereich.

Für das geplante Wohnhaus mit Nebengebäuden im Nordwesten des Ortsteils Reicherstein beginnt nun das Verfahren. Der Bauausschuss billigte den Entwurf des Bebauungsplans. Der Gemeinderat hatte im Juni erst nach längerer Diskussion mit 16:3 dafür gestimmt.

Damit ein Friseursalon erweitert werden kann, fällte der Bauausschuss den Satzungsbeschluss für die Änderung der Ortsrandsatzung „Reicherstein-Süd“.

Im Ortsteil Immendorf wird eine Einbeziehungssatzung für den westlichen Ortsrand so geändert, dass dort drei Wohnhäuser gebaut werden können. Das Vorhaben war im Gemeinderat umstritten gewesen. Erst nach längerer Diskussion fiel im Dezember ein einstimmiger Beschluss. Der Bauausschuss billigte nun den Entwurf des Bebauungsplans.

Am Erdweg in Pöttmes soll ein Wohnhaus mit 17 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten sowie ein Wohnhaus mit zwei Wohnungen entstehen. Der Bebauungsplan dafür ist rechtskräftig. Auf Forderung des Landratsamtes muss der Antragsteller der Gemeinde zwei weitere Stellplätze abkaufen. Der Ausschuss stimmte zu.

An der Aichacher Straße in Pöttmes ist ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten geplant. Der Bauausschuss stimmte dem Antrag auf Vorbescheid zu. Er begrüßte das Vorhaben ausdrücklich, da er das Haus als Nachverdichtung im Ort sieht.

Der Markt Pöttmes beteiligt sich mit 3000 Euro am Leader-Projekt „CO2-Regio“ der Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt. Dabei geht es um Kompensationen von Kohlendioxid durch Moorkörperschutz und Humusaufbau.

An der Schillerstraße in Pöttmes darf ein Baum gefällt werden, beschloss der Ausschuss. Der Baum steht mitten in einer Einfahrt.

Das Partnerschaftskomitee darf eine Infotafel am Pöttmeser Marktplatz zum 40. Jubiläum der Partnerschaft mit La Haye-Pesnel aufstellen.

Die Dorfgemeinschaft Osterzhausen darf ihren baufälligen Geräteschuppen am Feuerwehrhaus abreißen und neu errichten. Die Gemeinde kommt für das Material auf, die Arbeiten erledigt die Dorfgemeinschaft in Eigenleistung. (nsi)

Themen folgen