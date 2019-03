26.03.2019

Wolfgang Haberl macht’s doch noch mal

Der Rehlinger CSU-Vorsitzende will nicht mehr kandidieren. Überraschenderweise lässt er sich dann doch wieder überreden. Den Ausschlag für seine Entscheidung liefert ein Neubürger

Über zwei Aspekte freuten sich die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Rehling: Der bisherige Ortsvorsitzende Wolfgang Haberl stellte sich nach intensiven Diskussionen ganz überraschend zur Wiederwahl und wurde einstimmig bestätigt. Außerdem stellte sich mit Christoph Aidelsburger ein Neubürger und bereits erfahrener „Vereinsmeier“ (Klingen und Aichach) als Stellvertreter zur Verfügung. Das hatte den Ausschlag für Haberls Zusage zur Kandidatur gegeben.

Der Vorsitzende hatte gleich zu Beginn mitgeteilt, dass weder er noch sein Stellvertreter Heribert Göggerle erneut zur Verfügung stünden. Das war zunächst ein kleiner Schock für die Anwesenden. Haberl begründete, dass er ebenso wie Göggerle und Bernhard Jakob aus dem Gemeinderat ausscheiden werde und betonte: „Wir brauchen im Gemeinderat und auch in der CSU ein neues, vor allem jüngeres Gesicht, mit neuen Ideen und Motivation und neuem Blickwinkel.“ Nach seinen Worten wird es auch bei den „Bürgern für Rehling“ ein paar Ausscheider aus dem Gemeinderat geben. Weil auch Bürgermeister Alfred Rappel nicht mehr antritt (wir berichteten), wird es eine „Totalerneuerung“ im Gemeinderat geben. Laut Haberl seien die Gemeinderäte bei Rappels Ankündigung aus allen Wolken gefallen. „Es gab in seiner bisherigen Arbeit nie den kleinsten Hinweis für eine Amtsmüdigkeit, und das müssen auch wir in der CSU erst einmal setzen lassen“, sagte er. Dies bedeutet deshalb auch für die CSU, dass sie schon jetzt ganz konkret nach einem Kandidaten suchen müsse, ebenso wie nach Interessenten für den Gemeinderat. Gerade deshalb sahen es die meisten der Versammlungsteilnehmer als unumgänglich an, dass der bisherige Vorsitzende die CSU weiterhin führt und so seine Erfahrung einbringe. Nachdem das Neumitglied Christoph Aidelsburger seine Bereitschaft bekundete, das Amt des Vize-Vorsitzenden zu übernehmen, lenkte Wolfgang Haberl ein und ließ sich zur Wiederwahl überreden.

Die Wahl ging zügig über die Bühne. Es gab fast durchwegs einstimmige Beschlüsse mit nur zwei kleinen Neuerungen. Der neue Vorstand sieht so aus: Vorsitzender Wolfgang Haberl, Stellvertreter Christoph Aidelsburger (neu), Kassier Hermann Bissinger, Schriftführer Thomas Lachenmayr, Beisitzer Stefan Bachmeir, Philipp Hörmann, Brunhilde Kröll und Heribert Göggerle (neu), Kassenprüfer Martin Mayr und Josef Grandy, Ersatzdelegierte Hermann Bissinger, Stefan Bachmeir und Philipp Hörmann. Speziell zu der Arbeit im Gemeinderat hatte Wolfgang Haberl zuvor viel Positives zu berichten. Er erwähnte die wichtigsten Projekte, darunter das Thema Behördenfunkmast, das monatelang den Frieden in der Gemeinde gefährdet habe. Weitere Themen waren der Bau der Kläranlage, der Neubau des Kindergartens, Breitband- und Straßenausbau und nicht zuletzt das Neubaugebiet östlich von Rehling.

Kassier Hermann Bissinger berichtete von einem ausgeglichenen Kassenstand. Die Versammlung diskutierte außerdem über einen Ausflug. Die angedachte Reise nach Berlin wurde mangels Interessenten wieder verworfen. Es wird wohl wieder einen Tagesausflug geben.

Moniert wurde das Tempo-30-Schild, das seit Kurzem in der Hambergstraße steht. Haberl begründete den Ratsbeschluss mit dem schlechten Straßenzustand und gefährlichen Ausfahrten.

