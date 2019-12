Worauf sich Menschen aus dem Wittelsbacher Land 2020 freuen

Plus Fünf bekannte Menschen aus dem Landkreis verraten, was sie im nächsten Jahr vorhaben. Einer will zu Olympia, der andere Zeit für sich, eine will als Friseurin glänzen.

Das Stereostrand-Festival in Aichach vorbereiten, die Landesausstellung planen, auf dem Hof arbeiten: Viele bekannte Menschen aus dem nördlichen Wittelsbacher Land sind im kommenden Jahr gut beschäftigt. Was ihren Alltag reicher macht und was ihre Highlights sind.

Das größte berufliche Projekt

Christoph Lang, Aichacher Stadtarchivar, 44 Jahre alt: „Mein beruflicher Höhepunkt im kommenden Jahr ist die bayerische Landesausstellung, die von Ende April bis November im Wittelsbacher Land stattfindet. Seit mehreren Monaten bin ich bereits mit der Vorbereitung beschäftigt. Sie beansprucht etwa die Hälfte meiner Arbeitszeit. In meinem Berufsleben ist es bisher das größte Vorhaben. Privat möchte ich meiner Frau und meinen zwei Kindern trotz der Landesausstellung das Gefühl geben, dass sie mir auch wichtig sind. In den Urlaub geht es für uns nach Kroatien für eine Woche, ansonsten stehen keine großen Reisen an. Normalerweise mache ich mit meiner Familie immer einen Kurzurlaub an den Ort der bayerischen Landesausstellung. Das fällt im nächsten Jahr aus. Ansonsten freue ich mich, weiter Musik zu machen. Ich spiele Akkordeon und dirigiere einen Chor.“

Den großen Traum erfüllen

Jonas Lindermair, professioneller BMX-Fahrer, 22: „Ich wohne in Aichach, bin professioneller BMX-Fahrer und Teil des deutschen Kaders. Im kommenden Jahr möchte ich Punkte sammeln, um im Sommer an Olympia teilzunehmen. Gerade ist es noch ruhig, aber im Februar stehen deutlich mehr Turniere auf dem Programm als derzeit. Ich bin bei immer mehr Wettbewerben am Start. Den Silvesterabend verbringe ich mit Freunden und Familie. Von Anfang Januar an geht es nach Barcelona, um mit anderen BMX-Fahrern zu trainieren. Ich freue mich auch, im kommenden Jahr wieder bei Shows zu fahren. Da kann man ganz locker rangehen. Als Ausgleich zum BMX-Fahren spiele ich Handball beim TSV Aichach und arbeite als Koch.“

Musikalisch durchstarten

Veronika Stadlmaier, Festival-Organisatorin, 31: „Mein Highlight 2020 ist das zweite Stereostrand- Festival in Aichach im August, das ich mit organisiere. Meine Kollegen und ich stecken schon mitten in den Vorbereitungen. Ich bin fürs Design zuständig, was mir als hauptberufliche Modedesignerin liegt. Im kommenden Jahr bin ich noch in Elternzeit und will mit meinem Mann und unseren zwei Kindern zwei Wochen nach Griechenland fahren, um dort mit einem Wohnwagen herumzu- reisen. Das soll aber erst nach dem Festival passieren. Musik wird mich auch noch anderswo begleiten: Mein Mann und ich spielen in einer Band. Wir haben sie gerade erst gegründet und spielen querbeet von Klassik bis Rock und Pop. Im Januar geben wir ein Konzert im Canada in Aichach.“

Sich mehr Zeit für sich nehmen

Karl Metzger, Bürgermeister in Inchenhofen, 70: „Ich bin seit 24 Jahren Bürgermeister in Inchenhofen und gebe mein Amt im kommenden Jahr auf. Es geht eine Ära zu Ende. Ich freue mich, bald viel Zeit zu haben: Für meine Familie, für unseren Garten und mich selber. Ich möchte meine Fitness in Schuss halten, abnehmen und mehr lesen. Mehr Zeit für mein Hobby, Bilder zu bearbeiten und alte Filme zu digitalisieren, habe ich ebenfalls. Als Bürgermeister steht noch die Segnung des neuen Feuerwehrgerätehauses im Februar an. Ob ich noch mal für den Gemeinderat bei der Kommunalwahl 2020 kandidiere, steht noch nicht fest. Den Silvesterabend verbringe ich mit meiner Familie und freue mich besonders auf die Enkelkinder. Mein Sohn wohnt im Allgäu und ich will ihn im kommenden Jahr öfter besuchen.

Neue Leute kennen lernen

Steffi Finkenzeller, aus „Bauer sucht Frau“ bekannte Neu-Raderstetterin, 37: „2019 war eines meiner schönsten Jahre. Ich bin dieses Jahr wegen meines Mannes Stephan von Münster in Westfalen nach Sielenbach-Raderstetten gezogen und habe das Gefühl, als lebte ich schon seit zehn Jahren dort. Auch wenn ich ein bisschen Wehmut spüre, meine Heimat verlassen zu haben, fühle ich mich wohl und bin super aufgenommen worden. Ich freue mich auf das nächste Jahr, weil ich weiter auf unserem Hof arbeite, meinen Friseursalon betreibe und in die Hauswirtschaftsschule in Friedberg gehe. In der Schule lerne ich neue Leute kennen und 2021 steht meine Abschlussprüfung an. Vielleicht holen mein Mann und ich im kommenden Jahr unsere Hochzeitsreise nach. Aber erst mal feiern wir als Familie ins neue Jahr.“