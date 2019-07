vor 60 Min.

Wuddel ist neu im Gemeinderat

Der 70-Jährige ist Nachrücker in Obergriesbach

Von Stefanie Brand

Auch die letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause fand unter der Regie von Daniel Schulz, dem Zweiten Bürgermeister der Gemeinde Obergriesbach, in enger Abstimmung mit Jürgen Hörmann statt, der als Dritter Bürgermeister im Ort aktiv ist. Der Grund: Josef Schwegler, Obergriesbachs amtierender Erster Bürgermeister, befindet sich nach einem Krankenhausaufenthalt im Krankenstand. Auf Rückfrage unserer Redaktion erklärte Schwegler, ab August eine Reha zu machen. Dort will er sich von der Behandlung seiner Herzerkrankung erholen. Voraussichtlich bis Ende September wird er nicht im Amt sein. So war es nun die Aufgabe von Daniel Schulz, Norbert Wuddel zu vereidigen, der via Nachrückverfahren im Gemeinderat den Platz des verstorbenen Tassilo Drobek einnehmen wird.

Der „Neue“ in der Riege der Gemeinderäte ist 70 Jahre alt und Geschäftsführer zweier ortsansässiger Firmen: der BLM blue lean mobility GmbH und der Nowu-trans GmbH. Der gelernte Elektroingenieur ist verheiratet, lebt seit 38 Jahren in Obergriesbach und arbeitete viele Jahre in Kassel und Moosbach. 13 Jahre war Wuddel aktiv im Vorstand des Tennisclubs. Soziale Themen würden ihm sehr am Herzen liegen, verriet das neue Gemeinderatsmitglied auf Nachfrage unserer Redaktion. In der Sitzung wurde er nun offiziell von Schulz vereidigt.

Zudem bestellten sich die beiden Bürgermeistervertreter quasi selbst zu Ehestandesbeamten. Zwei Trauungen sind bereits geplant – und fallen in die Zeit, in der Schwegler ganz sicher noch im Krankenstand sein wird. Eine extra Schulung müssen Hörmann und Schulz nun nicht mehr absolvieren. Stattdessen bekommen sie eine Einweisung und können die Trauungen im Ort künftig beide vornehmen.

