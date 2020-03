30.03.2020

Zeitung trotz(t) Corona

Auch unsere Arbeitswelt steht in Krisenzeiten auf dem Kopf, aber eines bleibt

Von Christian Lichtenstern

Die Lokalredaktion der Aichacher Nachrichten hat schon einiges erlebt seit den Anfängen der Ausgabe in den 50er-Jahren. Nicht immer war es einfach für uns Journalisten: Naturkatastrophen wie der Tornado oder das Pfingsthochwasser, komplette Systemumstellungen oder Stromausfälle, der Kampf gegen den Startknopf der Druckmaschine wie gestern Abend nach den Entscheidungen bei der Stichwahl.

Die Begleitumstände waren manches Mal schwierig, aber niemals vergleichbar mit den aktuellen – Corona ist für uns alle anders. Das Virus hat unsere gewohnte Arbeitsweise und -welt auf den Kopf gestellt. Unsere Leser im Wittelsbacher Land merken das ganz unmittelbar, weil ihre Zeitung und der Lokalteil nicht mehr ganz den gewohnten Umfang hat. Am Samstag 60 Seiten und heute 32 Seiten zu produzieren sind für unsere ebenfalls beeinträchtigte Druckerei ein absoluter Kraftakt.

Zu berichten gibt es in diesen Tagen genug. Da sind die Folgen der Corona-Krise unmittelbar vor Ort, über die wir unsere Leser Online und mit der gedruckten Zeitung informieren müssen und wollen. Darüber hinaus gibt es so viele Geschichten, die Mut machen oder aus einem anderen Themenkreis, die auch wichtig sind. Darüber zu berichten, ist in Zeiten von Kontaktsperren bisweilen kompliziert, auch untereinander ist die Kommunikation erschwert. Damit uns das Virus nicht gleichzeitig erwischt, ist unsere Redaktion in alle Winde zerstreut und Gott sei Dank bislang gesund geblieben.

Das ist kein Grund zu jammern, viele haben es deutlich schwerer. Es soll nur eine Erklärung für Sie sein, dass manches in Ihrer Zeitung in diesen Tagen ein wenig anders ist als gewohnt. Aber eines bleibt: Wir berichten. So gut wir nur können.

Ihr Christian Lichtenstern

AN-Redaktionsleiter

