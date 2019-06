vor 34 Min.

Zigaretten lösten wohl den tödlichen Brand in Aichach aus

In einem Wohnhaus an der Freisinger Straße in Aichach brach am Freitagvormittag ein Brand aus. Eine 81-Jährige starb an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Entsetzen hat Ende der vergangenen Woche der Tod einer 81-jährigen Frau nach einem Brand in einem Aichacher Mehrfamilienhaus ausgelöst. Das Feuer war, wie berichtet, am Freitag gegen 8 Uhr in einer Erdgeschosswohnung des Gebäudes an der Freisinger Straße ausgebrochen. Feuerwehr, Bayerisches Rotes Kreuz und Polizei waren mit vielen Einsatzkräften vor Ort.

Polizei: „Fahrlässiger Umgang mit Rauchwaren“ war schuld

Nun steht die Ursache für den Brand fest. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass „fahrlässiger Umgang mit Rauchwaren“ das Feuer auslöste.

Einsatzkräfte fanden Frau schwerst verletzt auf der Couch

Am Freitag hatte ein Zeuge den Notruf gewählt, nachdem es zu einer starken Rauchentwicklung, ausgehend von dem Brand in der Erdgeschosswohnung, gekommen war. Als die Wohnung geöffnet war, fanden die Einsatzkräfte die 81-jährige Bewohnerin. Sie saß auf der Couch und hatte schwerste Brandverletzungen erlitten. Die Einsatzkräfte holten die Frau aus der Wohnung und brachten sie ins Aichacher Krankenhaus. Dort starb sie kurze Zeit später an ihren Brandverletzungen.

Restliche Bewohner des Hauses blieben unverletzt

Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei vom Freitag im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. (nsi)

