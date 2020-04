Zuckerguss: Eine Himbeer-Yogurette-Torte zum Nachbacken

Plus Das neue Zuckerguss-Magazin mit sommerlichen Kreationen ist da. Die 18-jährige Anna Haider aus Rehling ist bereits zum zweiten Mal darin vertreten.

Schon zum zweiten Mal ist eine junge Bäckerin aus Rehling mit ihrem Rezept im aktuellen Zuckerguss, dem Rezept-Magazin unserer Zeitung, vertreten. Die 18-jährige Anna Haider aus der Lechrain-Gemeinde hatte bereits vor zwei Jahren ein weihnachtliches Rezept für das Magazin beigesteuert. Dieses Mal reichte sie eine Backanleitung für eine Himbeer-Yogurette-Torte ein.

Das ursprüngliche Rezept hat sie im Internet auf Pinterest gefunden, erzählt sie. Sie hatte nach einem Kuchen gesucht, den sie für Mama und Oma zum Muttertag backen kann. Doch die junge Hobby-Bäckerin hat das Rezept nicht einfach nur nachgebacken.

Zuckerguss: Rezept auch für Anfänger geeignet

Sondern sie hat aus dem eigentlich hellen einen dunklen Biskuitboden mit Kakao gemacht. Außerdem hat sie die im Rezept vorgesehene Mascarpone gegen eine leichtere Quarkcreme und Erdbeeren gegen Himbeeren ausgetauscht, erzählt sie. Alle, die schon mal probieren durften, waren begeistert von der neuen Variation der Torte. So reichte sie das Rezept Ende Januar bei den Machern von Zuckerguss ein.

Die Fotos dazu schoss ihre Schwester Lena Haider. Eine Schwierigkeit für unerfahrene Bäcker sieht die 18-Jährige darin, dass die Creme mit Gelatine verdickt wird. Ansonsten sei das Rezept aber nicht zu anspruchsvoll und jeder könne es nachbacken, ist die 18-Jährige überzeugt.

Die 18-jährige Anna Haider ist eine begeisterte Bäckerin. Schon zum zweiten Mal hat sie ein Rezept zum Zuckerguss beigesteuert. Bild: Lena Haider



Schon vor zwei Jahren erzählte die junge Frau, dass sie gerne zusammen mit ihrer Mama backt. Das ist nach wie vor so. Hin und wieder aber backt sie auch alleine. Meist an den Wochenenden, da hat die angehende Industriekauffrau am meisten Zeit. Dann gibt es Kuchen für die Familie, über den sich alle freuen. Anna Haider sagt über sich: „Ich probiere gerne neue Sachen aus.“ Zur Brotzeit backt sie gerne Brot oder leckere Semmeln. Einen Sauerteig hat sie auch schon selbst angesetzt. Aber auch gesunde Alternativen wie ein zuckerfreies Knuspermüsli hat sie vor Kurzem selbst hergestellt.

Junge Rehlingerin wagt sich an aufwendige Rezepte

Ab und zu wagt sie sich an aufwendigere Rezepte wie beispielsweise eine Buttercremetorte. Für die beiden runden Geburtstage ihrer Eltern hat sie jeweils aufwendige Torten gebacken. Mittlerweile habe sie auch ihre Freude am Kochen entdeckt, sagt sie. Nachdem die Rehlingerin 2018 mit ihrem Rezept im Zuckerguss-Magazin vertreten war, hat sie im vergangenen Jahr eine Pause eingelegt. Als Nächstes möchte sich Anna Haider an einem Rezept für den Thermomix versuchen. Die junge Hobbybäckerin aus Rehling weiß: „Solche Rezepte werden immer gesucht.“

Zuckerguss: Zutaten für Himbeer-Yogurette-Torte 1 / 4 Zurück Vorwärts Zutaten für den Teig 5 Eier 150 Gramm (g) Zucker 160 g Mehl 30 g Kakao 1 gestrichener TL Backpulver Zum Tränken etwas Rum und Saft

Zutaten für die Creme 100 g Yogurette-Riegel 250 g Joghurt 250 g Quark 200 ml Sahne 200 g Himbeeren 2 1/2 EL Puderzucker 1 Pck. Vanillezucker Saft einer halben Zitrone 6 Blatt weiße Gelatine

Zutaten für die Deko 120 g Zartbitter-Kuvertüre 150 g Himbeeren 3-4 Yogurette-Riegel Schokoladenherzen

Utensilien für das Backen 26er-Springform Tortenring Frischhaltefolie



Zubereitung: Den Backofen auf 175 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vorheizen und die Kuchenform ausfetten. Für den Biskuit Eier und Zucker etwa sieben Minuten cremig aufschlagen. Mehl, Backpulver und Kakao mischen und dann auf die Eimasse sieben. Vorsichtig unterheben. Teig in die Form füllen und glatt streichen. Etwa 25 bis 30 Minuten im Ofen backen.

Danach aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Für die Creme die Yogurette-Riegel in kleine Stücke schneiden und beiseite stellen. Joghurt, Quark, Puderzucker, Vanillezucker und Zitronensaft zu einer glatten Creme rühren. Gelatine circa fünf Minuten in kaltem Wasser einweichen, leicht ausdrücken. Ausgedrückte Gelatineblätter unter Rühren erwärmen, bis sie vollständig gelöst sind. Einige Esslöffel der kalten Creme mit einem Schneebesen unter die Gelatine rühren, dann die übrige Creme langsam einrühren.

Sahne steif schlagen und vorsichtig unter die Creme heben. Erdbeer-Joghurt-Stückchen und Himbeeren dazugeben und unterrühren. Den Biskuit einmal waagrecht halbieren und auf eine Tortenplatte setzen. Biskuit mit Rum und Saft tränken. Mit einem Tortenring umschließen. Creme auf den Biskuit geben und verstreichen. Mit Frischhaltefolie abdecken und im Kühlschrank für mindestens vier Stunden, bestenfalls über Nacht, fest werden lassen. Die obere Biskuithälfte ebenfalls tränken und darauf setzen. Geschmolzene Schokoglasur über den Kuchen verteilen, mit Himbeeren, Yogurette und Schokoherzen verzieren, anrichten und schmecken lassen. (AZ)

Service

Ausgabe: Die Frühlingsausgabe Nummer 21 enthält auf 70 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser.

Motto: Sahne-Pfirsich-Kuchen, Kirschnudeln oder Rhabarber-Röllchen – diesmal dreht sich alles um sommerliche und fruchtige Kreationen.

Spezial: Neben den klassischen Rezepten von Kuchen und Torten gibt es auch ein Spezialkapitel mit gesunden und dennoch köstlichen Alternativen. Zudem gibt es auch in dieser Ausgabe wieder ein spannendes Interview mit einem der Juroren und einige Geschenkideen aus der Backstube. (AZ)

Verkaufsstellen: Das Magazin „ Zuckerguss " ist zum Preis von 6,95 Euro zunächst nur im Onlineshop sowie über die Bestellhotline [08 21] 777 - 44 44 erhältlich. Demnächst wird es auch bei allen Service-Partnern unserer Zeitung und ausgewählten Buchhandlungen verfügbar sein.

