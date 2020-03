vor 5 Min.

Zuschuss für Schießstände

Hollenbach beteiligt sich an den Kosten

Der Schützenverein Gemütlichkeit Hollenbach will elektronische Schießstände einbauen und eine Reihe weiterer Maßnahmen umsetzen, um „zukunftsfähig“ zu werden. Dazu sind umfangreiche Eigenleistungen vorgesehen, die Gesamtkosten sollen bei 84000 Euro liegen. Die Gemeinde Hollenbach beteiligt sich mit 20 Prozent daran, also mit 16800 Euro. Das hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung beschlossen.

In Hollenbach soll südlich der Hauptstraße in der Nähe der Sparkassenfiliale ein Einfamilienhaus mit einer Garage errichtet werden. Die Antragsteller stießen auf ein Nein und erhielten den Hinweis, sich an ihre Bauvoranfrage zu halten. Im Plan ist nun ein Erker eingezeichnet, der offensichtlich zu weit in Richtung Süden ragt.

Am Mittwoch, 18. März, beginnt um 19 Uhr im Sportheim des TSV Hollenbach eine Infoveranstaltung zu den zwei Photovoltaikanlagen, die im Bereich des Ortes Motzenhofen zur Debatte stehen. Acht Tage später, am 26. März, wird der Gemeinderat darüber sprechen und voraussichtlich auch eine Entscheidung dazu fällen. (jeb)

