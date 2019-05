00:32 Uhr

Zwei Preise ergattert

Aichacher Gymnasium erfolgreich im Geschichtswettbewerb „Erinnerungszeichen“

Das Deutschherren-Gymnasium (DHG) Aichach wurde beim Landesgeschichtswettbewerb „Erinnerungszeichen 2018/19“ gleich mehrfach ausgezeichnet: Wie der Schule von der Landeswettbewerbsleitung mitgeteilt wurde, werden die Schüler für zwei Projekte mit Preisen bedacht.

Prämiert wurde der Beitrag „Die bayerische Gebietsreform von 1972 in Aichach und Umgebung: Gründe, Ereignisse, Nachwirkungen“ der Klasse 10 d und ihres jungen Geschichtslehrers Benedikt Vornberger. Dieser Beitrag wird bei der Landessiegerehrung am 8. Juli in München im Bayerischen Landtag mit einem Hauptpreis ausgezeichnet, wozu die Klasse in den Landtag eingeladen ist. Welcher Preis es genau ist, wird erst später bekannt gegeben.

Unabhängig von diesem Beitrag wurde das Projektseminar Geschichte unter Leitung von Michael Lang für den Katalog zu seiner Ausstellung „Kommen, bleiben, gehen: Menschen in und aus Aichach“ ausgezeichnet, die Anfang April im Stadtmuseum Aichach eröffnet wurde (wir berichteten). Die Schüler erhalten dafür einen mit einer noch nicht bekannten Summe dotierten Anerkennungspreis.

Beide Projekte entstanden erneut in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Aichach und mit Unterstützung zahlreicher Zeitzeugen. Die Ausstellung ist im Stadtmuseum noch bis Anfang August zu besichtigen. (AN)

