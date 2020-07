vor 20 Min.

Zwei neue Corona-Fälle in der vergangenen Woche im Kreis Aichach-Friedberg

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind aktuell sechs Infizierte in Quarantäne. Insgesamt sind bislang 404 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Das Landratsamt Aichach-Friedberg meldet zwei neue Corona-Fälle im Landkreis in der vergangenen Woche. Insgesamt wurden damit seit Ausbruch der Pandemie bislang 404 Menschen im Wittelsbacher Land positiv auf das Virus getestet.

Corona: Bislang 404 Menschen im Wittelsbacher Land positiv getestet

Von diesen nachweislich Infizierten sind derzeit sechs Menschen in Quarantäne. Hinzu kommen laut Mitteilung der Kreisbehörde weitere 34 Menschen, die als Kontaktpersonen in Quarantäne sind. Eine Gesamtübersicht über die Infizierten in den Bayerischen Landkreisen bietet das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit auf seinen Internetseiten. Hier wird die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises pro 100.000 Einwohner mit derzeit 4,5 angegeben. Der bayerische Durchschnitt liegt bei etwa 5,6. Insgesamt sind im Wittelsbacher Land seit März 20 Menschen mit dem Coronavirus gestorben. (AZ)

