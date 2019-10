vor 13 Min.

Zwei neue Kandidaten

Wahl in Affing und Sielenbach

Das Kandidatenkarussell im Vorfeld der Kommunalwahl 2020 ist seit gestern im nördlichen Landkreis um zwei Namen reicher. In Affing gibt es nun einen dritten Kandidaten fürs Bürgermeisteramt, in Sielenbach ist es der Erste.

Bislang hatte die Ecknachtalgemeinde keinen möglichen Nachfolger für Amtsinhaber Martin Echter, der nicht wieder antritt. Gestern bekundete nun Heinz Geiling sein Interesse am Bürgermeisteramt in Sielenbach. Der 54-jährige gebürtige Aichacher ist Sachgebietsleiter im Landratsamt. In Affing fordert nicht nur Carlos Waldmann Amtsinhaber Markus Winklhofer heraus, sondern auch Zweiter Bürgermeister Gerhard Faltermeier. Der 62-jährige kommt aus Mühlhausen. (AN)"Kommentar / Seite 6 und 7

