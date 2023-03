Adelzhausen

vor 3 Min.

Adelzhausen hat Geld auf der hohen Kante – vorerst jedenfalls noch

Die Grundschule in Adelzhausen platzt aus allen Nähten. Sie muss um- oder neu gebaut werden.

Plus Finanziell steht Adelzhausen gut da. Das könnte sich bald ändern. Vor allem wegen der überfüllten Grundschule. Jetzt ist eine Übergangslösung angedacht.

Von Gerlinde Drexler

Finanziell steht die Gemeinde Adelzhausen gut da. Sie ist schuldenfrei und hat rund 1,2 Millionen Euro auf der hohen Kante. Das werde aber nicht so bleiben, kündigte Bürgermeister Lorenz Braun am Montag auf der Bürgerversammlung an. Vor allem ein Projekt wird die Gemeinde viel Geld kosten.

