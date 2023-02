Adelzhausener Gemeinderat diskutiert lebhaft über neue Maxigruppe

Plus Eltern machen sich für ein zusätzliches Betreuungsangebot stark. Der Gemeinderat steht dahinter, möchte Eltern bei der Betreuung aber auch in die Pflicht nehmen.

Eine geplante neue Maxi-Gruppe führte am Mittwoch im Gemeinderat Adelzhausen zu lebhaften Diskussionen. Dabei ging es jedoch gar nicht um das zusätzliche Angebot der Kinderbetreuung, das das Gremium befürwortete, sondern um eine ganz andere Frage.