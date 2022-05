Adelzhausener haben großes Interesse an Nahwärme

Plus Fast 200 Interessierte kommen zum Infoabend. Das Wärmenetz kommt zuerst im Norden der Gemeinde. Das neue Baugebiet "Adelzhausen-Ost" wird mit angeschlossen.

Das Interesse war beachtlich. Fast 200 Zuhörerinnen und Zuhörer waren zum Infoabend über die geplante Nahwärmeversorgung in Adelzhausen gekommen. Bürgermeister Lorenz Braun sah die Veranstaltung "als Startschuss in eine klimaneutrale Gemeinde". Im ersten Bauabschnitt sollen das neue Baugebiet "Adelzhausen-Ost" und Anlieger im Norden von Adelzhausen angeschlossen werden. Aufgebaut und betreut wird das Netz von der Wärmegesellschaft Renergiewerke Adelzhausen, die von der Gemeinde unterstützt wird.