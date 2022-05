Adelzhauser Bürger sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder

Plus Besucher der Bürgerversammlung in Adelzhausen kritisieren Route des Schnellbusses von Dasing nach Pasing. Wie kann die Adelzhauser Grundschule vergrößert werden?

Vor allem um die Kinder ging es den Adelzhausern bei der Bürgerversammlung am Montag. Sie sorgten sich um deren Sicherheit, weil die Route des Schnellbusses von Dasing nach Pasing über die schmale Raiffeisenstraße führt. Auch die Situation an der Grundschule, die laut dem Bericht von Bürgermeister Lorenz Braun im kommenden Schuljahr voraussichtlich drei erste Klassen haben wird, beschäftigte die rund 70 Besucherinnen und Besucher.