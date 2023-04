Adelzhausen

Gemeinde Adelzhausen kennt keine finanziellen Engpässe

Plus Während andere Gemeinden eine Pro-Kopf-Verschuldung ausweisen, verzeichnet Adelzhausen pro Einwohner ein Guthaben von 769 Euro. Wofür heuer Geld investiert wird.

Von Johann Eibl

Die Gemeinde Adelzhausen steht in finanzieller Hinsicht weitaus besser da als so manch andere Kommune im Landkreis Aichach-Friedberg. Das kam bei der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch wieder einmal klar zum Ausdruck, als der Haushalt für das laufende Jahr beschlossen wurde. Schulden sind keine vorhanden, eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Andernorts spricht man oft genug darüber, wie hoch sich die Verschuldung pro Kopf darstellt. In Adelzhausen kann Kämmerer Markus Treffler von der Verwaltungsgemeinschaft in Dasing darauf hinweisen, dass Ende 2022 auf die insgesamt 1820 Einwohner im Schnitt ein Guthaben von jeweils 769 Euro entfällt. Bis 31. Dezember 2026 wird dieser Betrag voraussichtlich auf 387 Euro sinken. In diesem Jahr werden den Rücklagen 887.000 Euro entnommen.

