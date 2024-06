Adelzhausen

vor 18 Min.

In Adelzhausen halten zwei Dorfwirtschaften an der Tradition fest

Plus Wenige Schritte trennen den Gasthof zur Linde und das Gasthaus Dillitz. In beiden steckt Arbeit mehrerer Generationen. Die Wirtshauskultur ist hier noch daheim.

Von Stefanie Brand

Zwischen dem Gasthof zur Linde und dem Gasthaus Dillitz in Adelzhausen liegen gerade einmal 200 Meter Fußweg. Bei beiden handelt es sich um Familienbetriebe. Beide Gastwirte beherbergen regelmäßig Übernachtungsgäste, die in München eine Messe besuchen, auf Geschäftsreise sind oder eine Hochzeit besuchen, die in der Umgebung stattfindet. Die Nähe zur Autobahn A8 bedinge dieses Geschäftsmodell, erklären die Gastwirte unabhängig voneinander. Doch auch für die Menschen im Ort sind der Gasthof zur Linde und das Gasthaus Dillitz nach wie vor Treffpunkte – Orte, an denen geratscht und getrunken wird.

Im Gasthof zur Linde gibt es zweimal in der Woche einen Stammtisch für die Einheimischen, verrät Andrea Kluger-Friedl. Sie wuchs einst in der Gaststube an der Bergstraße auf. Donnerstagabends kümmert sich ihre Mutter um die Bewirtung der Gäste. Auch am Samstagmittag hat der Gasthof für den Stammtisch geöffnet, der einst als „Unternehmerstammtisch“ galt. Inzwischen kommen donnerstags und samstags – also dann, wenn der Gasthof zur Linde eine klassische Dorfwirtschaft ist – etwa 15 bis 20 Personen. Darunter viele ältere Gäste, die mitunter über 80 sind, aber auch ein paar um die 50.

