Landmannsdorfer reist mit Auto und Motorrad durch die USA und Mexiko

Plus Franz Grieser aus Landmannsdorf und sein Begleiter reisen durch die USA und Mexiko. Sie sehen einzigartige Landschaften und erleben manches Abenteuer.

Franz Grieser aus dem Adelzhausener Ortsteil Landmannsdorf und sein Reisepartner aus Hagenberg in Österreich, beide 63, waren mit dem Auto und dem Motorrad von den USA bis nach Mexiko unterwegs. Sie legten 7000 Kilometer mit dem Auto durch die Nationalparks im Südwesten der USA zurück und weitere 7000 Kilometer auf dem Motorrad durch Mexiko. Grieser berichtet von den Reisen bei Vorträgen und in unserer Zeitung: