Polizei entdeckt sieben afghanische Geflüchtete in Lkw-Auflieger

Bei einer Lkw-Kontrolle auf der A8 entdeckte die Polizei sieben Menschen aus Afghanistan in einem Auflieger. Vier von ihnen flüchteten zunächst.

Die Polizei hat auf der Autobahn A8 in Richtung Stuttgart am Dienstagnachmittag sieben Männer aus Afghanistan in einem Lkw-Auflieger entdeckt. Nach Informationen der Verkehrspolizei kontrollierten die Beamten gegen 14.30 Uhr die Ladung eines bulgarischen Fahrers auf dem Rastplatz Adelzhauser Berg. Als dieser eine Ladetür öffnete, flüchteten die sieben Männer aus dem Auflieger.

Für drei der geschleusten Männer endete die Flucht noch auf dem Parkplatz durch Beamte der Streifenpolizei. Die anderen vier griffen die Polizisten auf der Autobahn in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes auf.

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. (AZ)