Vereinsmeister ist mit Gerhard Gärtner ein „alter Hase“

Mit 23 Teilnehmern an der Vereinsmeisterschaft Trap (Gau Altomünster) war Gau-Trap Referent Stefan Fischer (vorne, dritter von links) sehr zufrieden. Auf dem Schießgelände „Bäckerberg“ bei den Salvatorschützen Adelzhausen wurden hervorragende Ergebnisse erzielt. Vereinsmeister wurde ein „alter Hase“, Gerhard Gärtner (vorne zweiter von links), mit 41 Scheiben, von 50 möglichen in der Klasse Herren 4, gefolgt von Rainer Tetzel und Herbert Walter mit jeweils 35 Scheiben. Die weiteren Platzierungen: Herren 1: 1. Christopher Martin 39; 2. Patrick Wagner 33 und 3. Marc Schmid 23 Scheiben. Herren 2: 1. Steven Trautmann 36; 2. Alexander Wenger 35 und 3. Markus Rieger 29 Scheiben. Herren 3: 1. Harald Gronegger 29 vor Virgil Varlan 25 Scheiben. Bei den Damen wurde Melanie Martin mit 21 Scheiben Vereinsmeisterin. Am Samstag, 19. Oktober, findet die Gaumeisterschaft Trap auf dem Bäckerberg in Adelzhausen statt.

