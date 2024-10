Waghalsiges Überholmanöver auf A8 löst Unfall mit fünf Fahrzeugen aus

Ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitag gegen 9.20 Uhr auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart bei Adelzhausen ereignet. Eine Person wurde verletzt, wie die Polizei am Sonntag berichtet. Ausgelöst haben den Unfall laut Polizei offenbar ein Audi- und ein Jaguar-Fahrer, die sich über mehrere Kilometer wiederholt ausgebremst, überholt und beleidigt haben.

Bei einem offenbar waghalsigen Überholmanöver auf Höhe der Anschlussstelle Adelzhausen stieß der 28-jährige Audi-Fahrer gegen den Jaguar des 43-Jährigen. Der 43-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der mittleren Betonwand und einem parallel fahrenden Kleintransporter. Der Kleintransporter stieß anschließend mit einem rechts von ihm fahrenden Sattelzug zusammen. Der Sattelzug fuhr weiter. Ein Porsche fuhr über herumliegende Fahrzeugteile und wurde dadurch beschädigt.

Zwei Fahrspuren bei Adelzhausen anderthalb Stunden gesperrt

Bei dem Unfall wurde der Jaguar-Fahrer leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Zwei Fahrspuren mussten etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Die Autobahnpolizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, Nötigung im Straßenverkehr und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Hinweise zum Sattelzug erbittet die Autobahnpolizei unter Telefon 0821/323-1910. (bac)