Brennpunkt A8: Adelzhausener Feuerwehrleute sind am Limit

Fast 90 Prozent der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Adelzhausen spielen sich auf der Autobahn A8 ab. So auch am 24. Januar, als ein gutes Dutzend Autos morgens in mehrere Unfälle zwischen Adelzhausen und Odelzhausen in Richtung München verwickelt war.

Foto: Feuerwehr Adelzhausen (Archivbild)