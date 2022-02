Affing

Affing investiert 5,6 Millionen Euro in diesem Jahr

Das Gewerbegebiet am Unterkreuthweg in Mühlhausen wird erweitert. Zunächst sind 25.000 Euro Planungskosten für den Straßenbau im Haushalt vorgesehen.

Plus Straßenbau und die Planungskosten für künftige Millionenprojekte prägen den Affinger Haushalt. Auch die Ortsteile sollen profitieren.

Von Carmen Jung

5,6 Millionen Euro stehen im Vermögenshaushalt: Das ist das Geld, das die Gemeinde Affing in diesem Jahr investiert. Ein Großteil davon fließt mit 3,2 Millionen Euro in Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in Affing und den Ortsteilen. Aber es stehen auch einige Anschaffungen an. Nachfolgend verschiedene Einblicke:

