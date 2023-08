Affing

Affing muss den Naturkindergarten vorübergehend schließen

Der Natur- und Waldkindergarten in Affing ist seit einem Jahr in Betrieb. Im Herbst muss er vorläufig schließen.

Plus Nach einer Kündigung ist die Gruppenleitung vakant. Eine Stellenausschreibung bleibt erfolglos. Was passiert mit den Kindern, die die Waldgruppe in Affing besuchen?

Er ist samt Probebetrieb nur etwas mehr als ein Kindergartenjahr gelaufen, jetzt erfolgt das vorläufige Aus für den Natur- und Waldkindergarten Affing. Der Grund ist ein Personalengpass. Nachdem die Leiterin der Gruppe, die zum Affinger Kinderhaus gehört, gekündigt hat, ist die Suche nach einer Nachfolgerin bislang erfolglos geblieben.

Gerüchte um den Fortbestand des Wald- und Naturkindergartens unweit des Wäldchens Mandling im Affinger Osten gab es schon länger. Noch im Juni war Bürgermeister Markus Winklhofer zuversichtlich. Die Gemeinde tue alles, damit der Waldkindergarten erhalten bleibe, hatte er gegenüber unserer Redaktion betont. Vorläufig ist das nicht gelungen. Die Stellenausschreibung für eine Erzieherin mit der entsprechenden Zusatzqualifikation ist erfolglos geblieben. Das bedeutet: Es fehlt ab September die Rechtsgrundlage für den Weiterbetrieb. Folglich muss die Waldgruppe vorläufig geschlossen werden. Im Affinger Gemeinderat bezeichnete Winklhofer diesen Schritt als "sehr bedauerlich". Das sei niemandem leicht gefallen.

