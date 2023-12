Affinger Schüler arbeiten an Projekten, um den Schulalltag zu verbessern

Die Neuntklässler der Affinger Realschule werden kreativ und erfinden sogar intelligente Abfallbehälter. Bei den "Mint-Tagen" gibt es auch Experimente und Pizza.

Bei den sogenannten "Mint-Tagen" waren die Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen der Staatlichen Realschule Affing kürzlich nicht nur in den Klassenzimmern anzutreffen, sondern auch in Werkstätten und Computerräumen. "Mint" steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das Schulprojekt "Make Your School" zielte darauf ab, den Schulalltag zu verbessern und die Kreativität sowie die technischen Fähigkeiten der Jugendlichen zu fördern.

Die Schüler teilten sich je nach Interesse in Kleingruppen ein und erhielten die Aufgabe, einen Prototyp zu bauen und zu programmieren, der dazu beitragen sollte, den Schulalltag zu optimieren. Der Projektablauf wurde durch Versuche mit flüssigem Stickstoff sowie der Präsentation einer VR-Brille zum Eintauchen in die virtuelle Realität aufgelockert. Ein weiteres Highlight war das gemeinsame Pizza-Essen am Mittag.

Das Innenleben des "Dienstanzeigers", den die Neuntklässler im Rahmen des Mint-Projektes entwickelten. Foto: Gregor Walter

Einige Gruppen widmeten sich dem Bau von physischen Prototypen, während andere ihre Fähigkeiten im Programmieren unter Beweis stellten. Die Vielfalt der Projekte reichte von automatisierten "Spickbremsen" über Arcade-Games, die die erzielten Basketballkörbe zählten, bis hin zu "intelligenten" und fahrbaren Abfallbehältern im Schulgebäude.

Affinger Schüler sägen und schrauben

In den Werkstätten wurde eifrig gesägt, geschraubt und gebastelt, während diejenigen, die sich der Programmierung widmeten, Codezeilen schrieben und Algorithmen entwickelten, um die Funktionalität ihrer Prototypen zu gewährleisten. Dabei standen den Schülerinnen und Schülern externe Experten des Unternehmens "Make Your School" unter Leitung von Gregor Walter zur Seite. Am letzten Tag präsentierten die Gruppen stolz ihre Prototypen vor den Jahrgangsstufen sieben und acht, die in den kommenden Schuljahren die Gelegenheit haben, selbst an diesem Projekt teilzunehmen.

Während nur die Hälfte aller Neuntklässler am "Make Your School"-Projekt teilnehmen konnte, durfte sich der zweite Teil mit anderen Themen aus dem Mint-Bereich beschäftigen. An einem Tag wurden physikalische Experimente durchgeführt, am anderen Tag wurde eine eigene App entwickelt und am dritten Tag durfte man kleine Roboter bauen und programmieren. (AZ)