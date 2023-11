Affing

vor 47 Min.

Affinger Verkehrsprojekte verzögern sich weiter

Plus Bürgermeister geht in der Bürgerversammlung auf die geplanten Umfahrungen und die Sanierung der Ortsdurchfahrt Mühlhausen ein. Der Mühlhauser Berg muss warten.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Verkehrsprojekte, insbesondere in Mühlhausen, sind ein Dauerbrenner in der Affinger Gemeindepolitik. Sie nahmen bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle breiten Raum ein in den Ausführungen von Bürgermeister Markus Winklhofer. Die Informationen lassen sich unter einem wenig überraschenden Nenner zusammenfassen: Es dauert noch.

Das trifft auf die beiden geplanten Umfahrungen zu: die im Westen von Mühlhausen und die im Norden von Affing. Bei der Westumfahrung gibt es aktuell eine weitere Verzögerung. Hintergrund ist die Flurneuordnung Lechhausen III, die das Amt für Ländliche Entwicklung in diesem Jahr abgeschlossen hat. Damit geht ein Besitzwechsel bei Grundstücken einher - auch auf der geplanten Trasse. Diese neuen Eigentümer müssen ebenfalls am Verfahren beteiligt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen