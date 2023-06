Auto angefahren: 1000 Euro Schaden in Affing

Eine unbekannte Person fährt in Affing ein geparktes Auto an und flüchtet dann. Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall.

Ein Auto hat eine bislang unbekannte Person in Affing angefahren und dann Unfallflucht begangen. Wie die Polizei berichtet, wurde am Samstag zwischen 17.45 und 21 Uhr ein Mitsubishi Space Star in Affing, Höhe Forstweg 5, vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, so die Polizei. Der Sachschaden an der hinteren Heckstoßstange linksseitig wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfall in Affing

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Aichach telefonisch unter der Nummer 08251/8989-0 entgegen. (bac)