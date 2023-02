Bei der Wärmeenergie wird die Gemeinde Affing ihr eigener Chef

Plus Im Zuge der Schulerweiterung wird die Heizung erneuert. Die geplante Wärmepumpe ist aber aus dem Rennen. Affing denkt größer – und an Hackschnitzel.

Die Gemeinde Affing macht sich selbstständig. In Zukunft will sie Verwaltung, Grundschule, Mehrzweckhalle, Bauhof und irgendwann auch einmal die Mittagsbetreuung mit selbst produzierter Wärme versorgen. Das Heizmaterial dafür besitzt sie: Holz und Baumschnitt aus den eigenen Wäldern.