Affing

vor 35 Min.

Das Essen in den Affinger Kitas wird nicht mehr subventioniert

Die Gemeinde Affing subventioniert das Essen in der Mittagsbetreuung und in Kitas nicht länger.

Plus Eltern kommen mit einem monatlichen Pauschalbetrag für das Essen ihrer Kinder finanziell gut weg. Die Gemeinde zahlt drauf. Das wird jetzt geändert.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Bislang subventioniert die Gemeinde Affing das Essen in den Kitas und in der Mittagsbetreuung. Denn Eltern können einen monatlichen Pauschalbetrag bezahlen und der ist viel zu niedrig angesetzt, als dass er die tatsächlichen Kosten decken könnte. Doch künftig müssen die Eltern mehr bezahlen.

Für die Mittagsbetreuung werden monatlich pauschal 65 Euro, für die Kitas 55 Euro verlangt. Für Kinder, die nicht jeden Tag essen, setzt die Gemeinde in der Mittagsbetreuung 4,50, in den Kitas vier Euro für jedes einzelne Essen an. So gesehen reicht der Pauschalbetrag jeweils nur für etwa 14 Essen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen