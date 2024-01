Frust auf allen Seiten: Affinger Bürgermeister wird wieder nicht entlastet

Plus Das Thema Rechnungsprüfung sorgt erneut für viel Frust. Bei Bürgermeister und Verwaltung, aber auch beim zuständigen Ausschuss. Dessen Vorsitzender tritt zurück.

Frust allenthalben - so lässt sich das Thema Rechnungsprüfung in Affing allgemeingültig betiteln. Der Frust liegt auf allen Seiten: beim Bürgermeister, der weiter auf seine Entlastung wartet, beim Verwaltungschef, der sich außerstande sieht, Antworten zu geben, und beim Rechnungsprüfungsausschuss, dessen Vorsitzender Gerhard Faltermeier seinen Rücktritt erklärt hat.

In der ersten Sitzung des Jahres sollte der Gemeinderat die Rechnungsprüfung der Jahre 2019 bis 2021 abhandeln und anschließend den Bürgermeister für die Jahre 2017 bis 2021 entlasten. Zwar blieb Markus Winklhofer die bereits erlebte Schmach erspart, dass ihm der Gemeinderat die Entlastung verweigerte. Aber der Gemeinderat beschloss gegen eine einzige, Winklhofers Stimme, den Tagesordnungspunkt abzusetzen.