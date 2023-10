Affing

vor 32 Min.

Der Affinger Gemeinderat gibt der Ampel in Mühlhausen grünes Licht

Plus Die Ampel ist am Gewerbegebiet in Mühlhausen geplant. Kosten von über einer Million Euro sorgen zuletzt für Diskussionen. Jetzt gibt es eine Lösung.

Von Carmen Jung

Seit rund zehn Jahren wird in Affing über eine Ampel am Gewerbegebiet in Mühlhausen diskutiert, um die dortigen Verkehrsprobleme besser in den Griff zu bekommen. Die Lichtsignalanlage, wie sie der Fachmann nennt, hat jetzt endlich grünes Licht bekommen. Zuletzt hatten Kosten von fast 1,2 Millionen Euro für Ampel und Kreuzungsumbau das längst beschlossene Projekt noch einmal gefährdet. Dafür hat sich nun eine Lösung gefunden.

Schon in diesem Jahr hätte die Ampel an der Kreuzung zum Gewerbegebiet gebaut werden sollen. Die Bauarbeiten hatten sich allerdings als so kompliziert herausgestellt, dass die Verantwortlichen die Planung noch einmal vertiefen wollten und das Projekt auf 2024 verschoben. Im August sorgte dann eine neue Kostenschätzung im Gemeinderat für Ärger. Die Maßnahme hatte sich seit einer Berechnung vom Sommer 2021, als noch von 600.000 Euro die Rede war, nahezu verdoppelt. Das sei so nicht finanzierbar, hieß es im Gemeinderat. Die Planer wurden mit dem Auftrag nach Hause geschickt, an den Kosten zu arbeiten. Im Hintergrund drohte angesichts der angespannten Affinger Finanzlage ein komplettes Aus.

