Der Schokoschatz aus Affing bekommt Silber bei Fairtrade-Preis

Bettina Winkler aus Affing kann sich mit ihrem Süßigkeiten-Startup Schokoschatz über einen zweiten Platz bei den Fairtrade Awards freuen.

Es ist so etwas wie der "Oscar" des fairen Handels: Am 6. Juni wurden in Berlin die Fairtrade Awards verliehen. Moderiert von Anke Engelke wurden dabei Menschen und Organisationen geehrt, die sich für Handelsgerechtigkeit und Klimafairness einsetzen und dafür Ideen und Produkte entwickelt haben. Mit von der Partie: Bettina Winkler aus Affing, die für ihren "Schokoschatz" – eine Art Bio-Alternative zum Überraschungs-Ei – als Newcomerin nominiert war.

In dieser Rubrik trat sie gegen den Toom Baumarkt und die Fairfood Freiburg GmbH an. Letztere konnte die Jury mit ihrem Ansatz für den 1. Platz überzeugen, für eines ihrer Nuss-Creme-Produkte die Nüsse bereits in den Anbauländern knacken zu lassen und die Creme in Pfandgläsern zu verpacken. Gemeinsam mit dem Toom Baumarkt, der ein Pilotprojekt für mehr Pflanzen mit Fairtrade-Siegel startete, kann sich Winkler mit ihrem Schokoschatz über einen geteilten zweiten Platz freuen.

Fairtrade Deutschland begründet die Belohnung mit einem Platz unter den besten drei Newcomern in einer Pressemitteilung wie folgt: "Die Schokokugeln sind nicht nur fair, sie werden in sozialen Einrichtungen in Deutschland konfektioniert. Die in ihnen enthaltenen Edelsteine stammen ausschließlich von Händlern, die Wert auf gerechte Bezahlung legen." (ddur)