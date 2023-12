Die Besitzer von Kampfhunden zahlen in Affing extra

Plus Die Gemeinde erhöht die Hundesteuer. Erstmals werden Kampfhunde eigens besteuert. Ihre Besitzer zahlen ab Januar das Achtfache des normalen Tarifs.

Wer in Affing einen Hund besitzt, zahlt derzeit 35 Euro Hundesteuer pro Jahr. Ab Januar müssen Herrchen und Frauchen für ihren Liebling tiefer in die Tasche greifen. Besonders zur Kasse gebeten werden Besitzer von Kampfhunden.

Aktuell gibt es nach Auskunft der Gemeindeverwaltung rund 330 Hunde in der Gemeinde Affing. Wer zwei Tiere besitzt, zahlt für das zweite Tier 70 Euro, beim dritten Hund sind 100 Euro fällig. Diese Sätze gelten seit über zwölf Jahren.