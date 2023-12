Affing

Digitale Wasserzähler: Funkauslesung ist ab Januar ein Muss

So sieht ein digitaler Wasserzähler aus, wie er schon in vielen Affinger Haushalten eingebaut ist..

Plus Bislang gilt in der Gemeinde Affing ein Widerspruchsrecht. Ab Januar ist das nicht mehr möglich. Was passiert dann mit denen, die widersprochen haben?

Von Carmen Jung

Ab Januar ist die Funkauslesung bei digitalen Wasserzählern vorgeschrieben. So jedenfalls gibt es der Gesetzgeber vor, um die Digitalisierung voranzutreiben. Auch die Gemeinde Affing muss diese Vorgabe umsetzen. Was passiert jetzt mit denjenigen, die der Auslesung ihres Wasserverbrauchs per Funk bislang widersprochen haben?

Die entsprechende Satzung der Gemeinde Affing lässt bis dato einen Widerspruch zu, wenn digitale Wasserzähler eingebaut werden. Darauf hat Bürgermeister Markus Winklhofer mit einem Brief an alle Haushalte eigens noch einmal hingewiesen, weil immer wieder von Irritationen die Rede war. Laut Schätzung des Geschäftsleitenden Beamten Bernhard Frank, haben von der Möglichkeit "unter zehn Prozent" der Haushalte Gebrauch gemacht. In diesen Fällen ließ die Gemeinde dann die Funktion für die Funkauslesung abschalten.

