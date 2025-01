Es tauchen wieder mehr Hundehaufen auf

Im Affinger Osten sind in jüngster Zeit vermehrt Hundehaufen aufgetaucht. Dieses Problem verbalisierte Fabian Lechner in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er sah einen Zusammenhang mit zwei Hundklos, die entfernt worden seien. Lechner plädierte dafür, diese wieder zu installieren. Er bezog sich auf den Bereich Mandling und Affinger Bach. Bauamtsleiter Ralf Scherbauer berichtete, dass ein Hundeklo wegen Klagen über Geruchsbelästigung verlagert worden war. Wo das zweite Hundeklo abgeblieben ist, muss noch geklärt werden. Paul Moll kritisierte in diesem Zusammenhang ein übervolles Hundeklo am „Sauweiher“. (jca)