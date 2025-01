Ein Dank fürs Ehrenamt: Affing startet festlich ins neue Jahr

Ob im Sportverein oder in der Feuerwehr, in der Kirche oder der Kommunalpolitik: Das ehrenamtliche Engagement stand beim Bürgerempfang am Samstag in Affing im Mittelpunkt. Über 100 Gäste aus den verschiedenen Bereichen des Gemeindelebens waren der Einladung von Bürgermeister Markus Winklhofer gefolgt. Das persönliche Dankeschön von Winklhofer und seinen beiden Stellvertretern, Christine Schmid-Mägele und Markus Jahnel, hat Tradition. Ebenso wie die Auszeichnung der jungen Erwachsenen der Gemeinde.

Angela Seeringer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Winklhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Affing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis