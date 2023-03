Feuerwehren im Landkreis können 376 Menschen Hilfe leisten

Plus Die Führungskräfte der Feuerwehren ziehen in Affing Bilanz. Freiwillige meistern über 1880 Einsätze. Es geht auch um die Herausforderungen der Zukunft.

Ob Brände, Unfälle oder Hilfe bei Umweltkatastrophen: Die Freiwilligen Feuerwehren leisten wertvolle Arbeit in vielen Bereichen und sind daher eine unverzichtbare Stütze der Gesellschaft. Das zeigt vor allem eine Zahl: Im vergangenen Jahr haben die Feuerwehren aus dem Landkreis nicht weniger als 376 Menschen in unterschiedlich schwierigen Situationen geholfen.