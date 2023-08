Defekte Heizungsanlage löst Kellerbrand in Frechholzhausen aus

Am frühen Freitagmorgen bemerkt die Bewohnerin in Frechholzhausen nach einem Stromausfall den Brand im Keller. Eigene Löschversuche misslingen jedoch.

Bei einem Kellerbrand im Affinger Ortsteil Frechholzhausen wurde eine Person leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Bewohnerin am frühen Freitagmorgen gegen 5.50 Uhr einen Stromausfall. Sie wollte deshalb am Sicherungskasten im Keller nachsehen. Beim Öffnen der Kellertüre kam ihr jedoch dichter Rauch entgegen. Der ebenfalls im Anwesen lebende Vater versuchte den Kellerbrand mit einem Feuerlöscher zu löschen, was jedoch aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung nicht gelang. Er musste hinterher wegen einer leichten Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner wurden nicht verletzt.

Die alarmierten Feuerwehren aus Affing, Gebenhofen, Stätzling und Haunswies brachten den im Heizungsraum ausgebrochenen Brand schnell unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an der Heizungsanlage ausgebrochen sein. Der Schaden liegt laut Schätzungen der Polizei in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Nachdem das Anwesen entraucht wurde, konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in das Haus zurückkehren. (AZ)