Gebenhofen in Feierlaune: "Gemhofa Bierzelt" ist zum Auftakt voll

Am Auftaktwochenende wurde es im "Gemhofa Bierzelt" voll. Ab Mittwoch, 29. Mai, wird weitergefeiert.

Plus Großer Andrang herrschte zum Auftakt im "Gemhofa Bierzelt" der DJK. Auch an den folgenden Tagen feiern Menschen aus der ganzen Umgebung mit. Am Mittwoch geht es weiter.

Von Christine Schmid-Mägele

Der erste Teil des „Gemhofa Bierzelts“ ist auch in diesem Jahr gut bei den Gästen angekommen. Es schien fast so, als ob die Verantwortlichen der DJK Gebenhofen-Anwalting nicht nur gute Gastgeber sind, sondern auch einen guten Draht zu Petrus haben.

Bei der Bayern1-Party am Freitag begann der Regen erst, als die meisten Gäste schon im Zelt waren. Die drei Vorsitzenden Tobias Haas, Thomas Ross und Konrad Schwab zeigten sich mit der Party sehr zufrieden. Rund 1300 Gäste feierten im Zelt gefunden. DJ Jürgen Kaul sorgte von Anfang an für beste Stimmung.

