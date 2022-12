Sehenswertes "Schupfahupfa" auf der Theaterbühne in Gebenhofen

Plus Nach zwei Jahren bringt die Theatergruppe des Burschenvereins Gebenhofen-Anwalting wieder ein Stück auf die Bühne. Sie erntet großen Applaus.

Fast könnte man meinen, die Schauspielerinnen und Schauspieler unter der Regie von Michaela Strobl-Christl haben die vergangenen zwei Corona-Jahre heimlich geübt, so brillant ist ihre Darstellungsweise. Obwohl auch einige Neulinge unter den Darstellern sind, klappt das Zusammenwirken auf der Bühne optimal. Das zeigte sich bei der Premiere des Stücks „Schupfahupfa“ des Katholischen Burschenvereins Gebenhofen-Anwalting in der Gastwirtschaft Lechner. Sowohl zur Nachmittags- als auch zur Abendvorstellung kamen zahlreiche Gäste. Zweiter Vorsitzender Markus Schweyer freute sich besonders über Besuch aus Denklingen und aus dem Kinderheim Friedberg.