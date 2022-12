Affing

18:00 Uhr

Im Baugebiet oder in Bergen? Affing sucht den besten Kita-Standort

Wo aktuell noch rege gebaut wird, werden bald viele Familien wohnen: im Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen. Mehrere Gemeinderäte favorisieren einen Kita-Neubau in der Nähe.

Plus Mehrere Aspekte sprechen gegen zwei Standorte beim Baugebiet in Mühlhausen. Doch auch Bergen sehen nicht alle als optimal an. Nun gibt es eine neue Idee.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Affing braucht einen neuen Kindergarten, um die große Nachfrage befriedigen zu können. Ab September 2024 müssen zwei zusätzliche Kindergartengruppen (insgesamt 50 Kinder) und zwei Krippengruppen (insgesamt 24 Kinder) untergebracht werden. Dass neu gebaut wird, ist beschlossene Sache; ebenso, dass der Neubau in den Raum Mühlhausen kommt. Nur der Standort ist noch offen. Zur Debatte stehen das Gelände der Kita in Bergen und das neue Baugebiet "Am Weberanger". Doch was ist besser?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

