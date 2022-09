In Affing treffen sich am Sonntag erneut Oldtimer-Fans

Die Katholische Landjugendbewegung veranstaltet erneut ein Oldtimer-Treffen im Schlosshof Affing. Das erste Treffen im Jahr 2019 war ein voller Erfolg.

Die Katholische Landjugendbewegung Affing e.V. organisiert dieses Jahr zum zweiten Mal ein Oldtimer-Treffen im Schlosshof Affing. Dieses findet am Sonntag, 11. September, statt. Das erste Treffen wurde 2019 durchgeführt. Damals nahmen 300 Fahrzeuge teil. Die Organisatoren erwarten auch dieses Jahr wieder ähnlich viele Teilnehmer in Abhängigkeit der aktuellen Wetterlage. Teilnahmeberechtigt sind Autos und Motorräder bis zum Baujahr 1989 und Traktoren und Unimogs bis zum Baujahr 1979. „Bis jetzt haben sich schon über 70 Privat-Fahrzeuge und einige Interessengemeinschaften angemeldet“, erklärt einer der Organisatoren des Oldtimer-Treffens, Matthias Hader. Es sei aber auch noch möglich, die Fahrzeuge spontan am Sonntag anzumelden.

Technik, Hersteller und Designs der Fahrzeuge faszinieren Hader

Hader faszinieren an Oldtimern unter anderem "die einfache und doch funktionale Technik, die zahlreichen Hersteller, die es früher gab und die Designs der Fahrzeuge. Aber auch die Emotionen, die die Fahrzeuge ausstrahlen sowie das Schlendern durch die Fahrzeuge und die Geschichten zu den Fahrzeugen zu hören, seien für ihn ein ganz besonderes Erlebnis.

„Der ursprüngliche Gedanke hinter dem ersten Oldtimer-Treffen war, dass sich unsere Dorfjugend mit ihren alten Traktoren an einem Sonntag zum Weißwurstfrühstück treffen wollte. Aufgrund des starken Dorf- und Vereinszusammenhalts entwickelte sich dann die kleine Idee zu einer großen Veranstaltung“, so Hader. Der Erfolg war nicht absehbar. Morgens war es kalt und es regnete. Erst mittags wurde es besser. Trotzdem strömten die Besucher dann in einem nicht erwarteten Umfang in den Schlosshof.

Die Fahrzeugaufstellung zum diesjährigen Oldtimer-Treffen beginnt am Sonntag, 11. September, um 8 Uhr. Am Vormittag wird es eine Fahrzeugsegnung durch Pfarrer Max Bauer geben. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass gegen eine Spende Bilder von den Fahrzeugen und ihren Besitzern gemacht werden.

Programm beim Oldtimer-Treffen beginnt um 8 Uhr

Für das leibliche Wohl ist durch ein Weißwurstfrühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag gesorgt. Für musikalische Unterhaltung ist das Blasorchester Augsburg-Lechhausen am Vormittag und ab 13 Uhr die Band Switch zuständig. Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Parkplätze stehen an der Alten Schule, der Gemeinde Affing und beim Pfarrheim und Kindergarten bereit. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos finden Sie unter: www.kljb-affing.de. (cke)

