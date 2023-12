In Affing wird Kritik am Schneeräumdienst laut

Warum wird der Anwaltinger Weg in Affing geräumt? Muss der Bauhof die Feuerwehrzufahrten freihalten? Der Bürgermeister will den Prioritätenkatalog transparent machen.

Die jüngsten Schneefälle haben die Frage aufgeworfen: Welche Straßen muss die Gemeinde Affing räumen lassen? Das war auch ein Thema in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres. Dabei ging es unter anderem um die Zufahrten zu den Feuerwehrhäusern.

Gerhard Faltermeier wollte wissen, warum der Anwaltinger Weg geräumt worden sei. Dabei hätten sich die Kinder über den verschneiten Weg gefreut. Faltermeier, der in Mühlhausen wohnt, ergänzte: "Bei uns werden die Straßen nicht geräumt."

Verena Baumgartl, stellvertretende Kommandantin der Feuerwehr Mühlhausen, berichtete von den Schwierigkeiten der Feuerwehr, als die Schneemassen am ersten Adventswochenende vom Himmel fielen. Die Feuerwehr selbst hat Baumgartl zufolge ihre Einfahrt zweimal selbst geräumt. Bei einem Einsatz am Samstagvormittag seien die Aktiven aber nicht hinaufgekommen zum Feuerwehrhaus am Jahnweg. Sie hätten ihre Autos deshalb in den Parkplatz bei der Realschule "reinschlittern lassen", die der Hausmeister auf die Schnelle geräumt habe. Als die Feuerwehr den Bauhof aufforderte, die Wendeschleife am Feuerwehrhaus zu räumen, habe es geheißen: Das sei nicht seine Aufgabe. Die Schleife räumte der Bauhof schließlich aber doch. Eine ähnliche Erfahrung bestätigte Fabian Lechner von der Affinger Feuerwehr.

Doch welche Straßen müssen von der Gemeinde geräumt werden? Welche sind als Erste dran? Das ist in einem Prioritätenkatalog festgelegt. Bürgermeister Markus Winklhofer will diesen nun transparent machen. Denn es kommen "jedes Jahr die gleichen Fragen" auf, wenn Schnee vom Himmel fällt.

