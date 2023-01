Affing

18:30 Uhr

Jetzt ist es entschieden: Affing baut neuen Kindergarten in Bergen

Der Mühlhauser Kindergarten wird erweitert in Richtung Schulturnhalle (rechts am Bildrand).

Plus An den bestehenden Kindergarten in Bergen wird ein Neubau angegliedert. Der Standort am Baugebiet in Mühlhausen ist vom Tisch. Warum er ungeeignet ist.

Von Carmen Jung

Bis September 2024 braucht Affing jeweils zwei zusätzliche Kindergarten- und Krippengruppen. Deshalb ist ein Neubau nötig. Einen entscheidenden Schritt, um dieses Ziel zu realisieren, machte der Gemeinderat in der ersten Sitzung des neuen Jahres. Er legte den Standort fest.

